Moviment sorpresa: el Barça es desprèn de Pjanic a última hora

marxa delper anar cedit alturc. Després d'un mercat caòtic en què no s'havia aconseguit trobar-li sortida, aquest dijous el club blaugrana ha anunciat la sortida del bosnià amb el mercat ja tancat. El traspàs s'ha pogut completar perquè la finestra de fitxatges encara segueix oberta a la lliga dei el Barça aconsegueix guanyar una mica més d'en l'aspecte econòmic.El jugador marxa per una temporada en què el club turc assumiràd'una fitxa massa elevada pel rendiment del centrecampista en l'única temporada que ha passat al Camp Nou. Pjanic, que manté el contracte amb el Barça fins al, va jugar de manera intermitentla temporada passada en què no va marcar cap gol ni va donar cap assistència.El centrecampista bosnià va arribar l'estiu passat procedent de laen una operació rocambolesca i de la qual no se'n coneixen encara tots els detalls que va acabar amb l'exblaugranajugant pels italians. El Barça hauria tret uns deu milions d'euros de l'intercanvi.La sortida a última hora de Pjanic se suma a un ampli ventall de baixes al Barça aquest estiu. A més de la marxa de, els blaugranes han venutper 8 milions d'euros,per 15,per 5 iper 3,5, sumats a la cessió amb compra obligatòria deper 50 milions i les cessions deper 6 milions i deper 300.000 euros.

