Auronplay deixa YouTube: «Hi ha coses que mai tornaran»

L'streamer catalàha anunciat que deixade forma indefinida. En ser preguntat sobre si algun dia tornaria a la plataforma en què es va fer popular, el deha reconegut que "hi ha coses que mai tornaran", i que si algun cop tornés, el seu contingut seria molt diferent del que havia publicat en anys anteriors.AuronPlay va obrir el seu canal a la plataforma de vídeos el, i es va fer ràpidament popular per les seves crítiques a tota mena de contingut que apareixia per l'Internet de l'època. Ara, quan fa quinze anys de la creació del canal, decideix centrar els seus esforços a, explica en el mateix vídeo. "És evident. No cal ser molt llest per adonar-se que la meva etapa a YouTube s'ha acabat.", ha sentenciat el badaloní.El canal original d'Auronplay, tot i l'anunci d'aquest dimecres, ja feia. On encara el creador de continguts català puja vídeos és al seu canal secundari, però són simplement recopilacions dels seus directes a Twitch editats per una tercera persona.

