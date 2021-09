Commovedor testimoni d'un periodista mític de TV3: «Li van dir a la meva dona que em preparés el funeral»

El periodista deha emocionat l'audiència del Planta Baixa aquest dijous amb la seva història de lluita durant els últims anys. El periodista esportiu, que acumula, ha recordat com va superar unamb metàstasi al fetge el 2006 i unael 2018 que el va fer passar per l'UCI.En una lliçó d'optimisme, Bonastre ha explicat queperquè "els doctors mai em van dir la paraula càncer i era asimptomàtic, sense quimioteràpia ni radioteràpia". Amb un somriure permanent, el periodista ha defensat que "doncs afrontem la possibilitat de la mort amb la naturalitat de la vida".Sobre això, Bonastre ha afirmat que"des d'abans de tenir el càncer". "Oi que ho haurem de passar? Oi que els funerals són molt cars? Oi que quan se'ns mor un familiar hem de pagar una pasta important? Doncsque hagin de pagar una quantitat important de diners pagant-ho abans a terminis...", ha exclamat.Però l'experiència més dura del presentador és més recent, del 2018, quan va haver de ser operat per una. Es va recuperar i, després de l'estiu, va tornar a patir una suboclusió intestinal que va convertir-se en una perforació intestinal i va provocar unaEn tres dies va passar per dues operacions fins a l'UCI, on va passar"En quatre mesos estava recuperat, això sí". "Em van dir que sort que era esportista, l'esport m'ha salvat la vida", reflexiona. Abans, però, afirma que es va salvar gràcies als doctors, el seu germà i la seva dona, que és. De fet, quan va perdre el pes que havia guanyat i es va poder tornar a posar l'anell de casat, van aprofitar per casar-se de nou a l'hospital.A l'UCI, "amb al·lucinacions i dormint poc", Bonastre recorda haver pensat que "fins aquí hem arribat, el funeral i la casa estan pagats, els fills són grans.... Va ser en aquell moment que, inconscient, els metges van donar la mala notícia: "Li van dir a la meva dona".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor