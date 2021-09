Els veïns de les Cases d'Alcanar comencen a treure el fang acumulat

Fang i destrosses a les Cases d'Alcanar arran dels aiguats Foto: ACN

Els veïns de leshan començat aquest dijous a treure el fang que es va acumular en habitatges, locals i carrers arran del fortque va afectar les. El nucli és la zona que ha patit més danys i es va arribar als dos metres d'aigua en alguns punts. "Tinc quasi 60 anys i no ho havia vist mai", ha reconegut Joan Manel Fibla, propietari del restaurant Can Manel. La por es va apoderar de diverses persones, especialment les que viuen en baixos a prop del passeig marítim, on a més es va produir un esvoranc. Diversos cotxes han quedat molt afectats i alguns encara eren al mar aquest dijous a la tarda.El dia havia començat amb prealerta del pla. Avís d'1 sobre 6, res que hagués de fer témer tant acarnissament. Però la tempesta, que va entrar amb ganes a la serra del Montsià, es va alimentar de la humitat marina fins a créixer com una bomba d'aigua, que va anar descarregant incansable amb virulència. A l'd'Alcanar s'havien recollit a mitja tarda de dimecres fins a 230 litres per metre quadrat, amb un pic de 77 litres per metre quadrat en mitja hora, el segon rècord històric d'intensitat a Catalunya.Elva ser un dels punts que més va patir les conseqüències dels aiguats. Una quinzena de persones van haver de ser rescatades pels equips d'emergències en una actuació que defineixen com a "espectacular" per la rapidesa i eficiència tot i la complexitat. Dues d'elles són, àvia i neta, que van quedar atrapades dins laque tenien a primera línia de mar. "Baixava com un riu i ens va entrar un pam d'aigua. Ens pensàvem que l'aigua ens arrossegaria cap al mar", ha narrat la neta a l'ACN encara amb por als ulls. L'endemà de la tempesta l'establiment mira de recuperar la normalitat entre la runa acumulada i les destrosses.Més dehan dormit fora de casa seva per les inundacions ali B. En concret, a58 persones han estat allotjades a l'hotel Carlos III, 5 al Montecarlo i 14 al Pavelló Municipal, mentre que 6 persones han passat la nit a l'hotel Bonlloc d'Ulldecona. Less'han reobert al trànsit a quarts de vuit del matí, com també el servei ferroviari entre Ulldecona i l'Aldea. Elsde la Generalitat han rebut un total de 702 trucades per 519 incidències fins les 6 del matí. Al llarg d'aquest dijous s'han anat solucionant la majoria d'afectacions a la zona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor