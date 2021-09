Denuncien un conductor que anava a 230 km/h per un tram de 120 al Segrià

Elshan denunciat penalment un conductor de 55 anys, veí de Madrid, com a suposat autor d'un delicte de seguretat viària per conduir a una. Els fets van passar el 26 d'agost cinc minuts abans de dos quarts de cinc de la tarda, en un control de velocitat a l'alçada del quilòmetre 134 de l'AP-2, al terme deEs va detectar que el turisme anava aen un tram limitat a. Segons la policia, el conductor va entrar a l'autopista al Vendrell a tres quarts de quatre i per tant es calcula que va fer el trajecte a una velocitat mitjana de 160 quilòmetres per hora. El conductor denunciat haurà de comparèixer quan sigui requerit davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de

