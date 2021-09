La Fiscalia s'oposa a enviar part de la causa Volhov a l'Audiència Nacional

Lano veu motius per enviar la part de la causaque fa referència ala l', tal com ha avançat El Món. El fiscalha presentat un escrit en què s'oposa a la voluntat del jutge titular del jutjat d'instrucció 1 de Barcelona,, d'enviar aquesta carpeta a. De fet, el ministeri públic és molt crític amb Aguirre, i li retreu no haver argumentat prou bé la decisió d'inhibir-se i estar vulnerant els drets dels acusats.El fiscal diu que el jutge no concreta els fets que s'atribueixen als investigats, ni la seva qualificació jurídica. També critica que el magistrat de l'Audiència Nacionalno hagi explicat per què ha decidit quedar-se la causa que li va enviar el jutjat d'instrucció de Barcelona.García Castellón, que ja fa mesos que investiga el Tsunami, els implica eni considera que aquesta entitat, que va liderar les protestes de la sentència de l'1-O i va desaparèixer després una acció alcomptava amb una estructura organitzativa. Per això va sol·licitar al magistrat Aguirre que li remetés les proves trobades per la Guàrdia Civil. L'operació va esclatar l'octubre de l'any passat amb diverses detencions i escorcolls de la Guàrdia Civil. La causa original va néixer l'any 2016 a partir d'una causa de suposada corrupció a ladurant el mandat de. Un dels implicats era el responsable de relacions internacionals del partit,. A partir de trucades que se li van intervenir, el jutge va obrir una altra, en aquest cas l'operació Volhov, que després de molts mesos en secret es va fer pública l'octubre de l'any passat.

