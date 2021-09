La resposta de Francesc Mauri a les crítiques per no preveure les inundacions a l'Ebre

"Explicar en quina situaciód'informatiu, sinó que requeriria hores, dies, mesos". Amb aquesta reflexió sobre les inundacions a les Terres de l'Ebre ha obert el meteoròlegel Temps al Telenotícies migdia de TV3.Mauri ha aprofitat l'espai per destacar dos fets sobre els aiguats d'aquest dimecres. El primer és que "l'entorn mediterranid'aquesta mena": "Ho sabem des de fa segles i en alguns casos porta conseqüències catastròfiques". La segona és que l'"agreujarà els fenòmens intensos i els farà més freqüents".Encara sobre el, el meteoròleg ha recordat que s'ha construït "en zones que poden presentar problemes" i que caldrà un procés "d'adaptació i mitigació" de l'emergència climàtica. "Caldran molts diners i moltes dècades però; no hem arreglat el món però hem posat els punts sobre les is", ha conclòs Mauri abans de continuar amb la previsió meteorològica d'aquest dijous.Unes paraules que es produeixen després que el conseller d'Interior,, lamentés dimecres a la nit que cap servei meteorològic preveiés les pluges torrencials a l'Ebre. Elena va sortir així al pas de lesde la zona perquè no se'ls havia avisat amb temps de l'alerta. En declaracions a Catalunya Ràdio, el conseller va relacionar les fortes tempestes amb el canvi climàtic.

