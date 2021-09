L'enllaç de l'A-2 i l'AP-7 a Castellbisbal es posa en marxa coincidint amb la fi del peatge

La inauguració del monòlit commemoratiu Foto: ACN

La connexió entre les comarques del Vallès Occidental i el Baix Llobregat Foto: ACN

Més d'una dècada de treballs

Puignero, absent per la "vergonya" en el retard

Aquest dimecres ha començat aa l'altura de Castellbisbal, una obra que es vai s'ha convertit en unadels alcaldes afectats, tant de la comarca del Vallès Occidental -Rubí, Sant Cugat i la mateixa Castellbisbal- com del Baix Llobregat -Pallejà i Sant Andreu de la Barca-. La seva posada en marxa coincideix amb l'adeu delsSón, a 30 metres d'alçada, i que ha suposat un, lluny dels 65 que es van projectar inicialment, tal com ha assenyalat la ministra de Transport i Mobilitat, Raquel Sánchez, que ha fet el tall protocol·lari de la cinta i la descoberta d'un monòlit commemoratiu."Unim dues vies de llarg recorregut, amb un gran benefici a nivell local i de tota la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona", ha celebrat la ministra, tot subratllant el "que representen les dues comarques. Al mateix temps, Sánchez, que no ha admès preguntes de la premsa, ha aplaudit que el nou nexepenetri a la corona metropolitana, de manera que s'espera que es pacifiqui el nus del Llobregat.Els càlculs és que amb el final d'aquests treballs se'n beneficiïn propd'aquestes dues zones de l'àrea metropolitana. Sánchez s'ha congratulat de la posada en marxa de l'enllaç coincidint amb la fi dels peatges de les principals autopistes catalanes . "És quelcom que tots hauríem de celebrar", ha asseverat, recordant que l'aixecament de barreres suposarà unals usuaris.L'entrada del connector entre les dues vies arribaque se'n iniciessin les obres,del viaducte per motius pressupostaris i va reprendre el 2018 . Això, va motivar l'impuls, l'any 2017, d'un front comú i el manifest Connexió Ara! , amb lL'acte d'aquest dimecres ha comptat amb la presència de la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i representants dels principals ajuntaments de l'àrea d'influència de la nova infraestructura. Per part de la Generalitat, el conseller de Territori, Jordi Puigneró va avançar que no assistiria a l'acte com a, en considerar que és unaamb què han acabat les obres. Sí que hi ha assistit el secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín.

