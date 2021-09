El Sabadell proposa un ERO que deixarà sense feina 1.900 treballadors

Elja ha concretat l'abast de l'ERO que va comunicar dilluns passat als seus treballadors. La direcció l'entitat financera, presidida per, ha proposat als sindicats un pla d'ajustament de la plantilla que inclou. També ha anunciat que encarregarà a Manpower el pla de recol·locació.D'aquesta manera, la retallada anunciada afecta unde la plantilla del banc, tal i com es preveia. El Sabadell té unstreballadors. El pla tindrà una incidència especial en laal concentrar el 85% del total d'acomiadaments previstos. Ara, però, s'obre una fase de negociacions amb els sindicats que acabarà de conformar l'abast definitiu de l'ERO.La decisió de la cúpula del banc de procedir a una reducció de la seva plantilla es va conèixer dilluns passat. La proposta inclou, baixes incentivades i un pla social de recol·locació. D'això se n'encarregarà Manpower. Des del primer moment, des del Sabadell s'ha volgut subratllar la voluntat d'acord amb elsi s'ha destacat que les condicions proposades estarien "molt per damunt dels".L'entitat financera va presentar el maig passat unque es preveia que podia afectar 500 treballadors. El banc presidit per Josep Oliu havia elaborat des de l'any passat un pla basat en baixes incentivades i voluntàries, així com en prejubilacions. El 2020, el banc va tancar un acord amb els sindicats per a la sortida deL'objectiu era el d'evitar precisament unDes dels sindicats s'ha recordat que el banc ha contractat 200 persones aquest any i l'ajust efectuat en la plantilla de 1.800 persones. El Sabadell va anunciar unsde 220 milions de guany net el primer semestre. El banc, però, basa aquest procediment en la búsqueda de. En el pla estratègic, l'entitat mostrava la voluntat de reforçar la reducció de costos derivats de la transformació del, l'automatització i la simplificació de processos.Tot el sector bancari està travessant un període de retallades de personal.també va efectuar un ERO poc després del seu procés deL'entitat, després d'un pols amb els sindicats, va fixar en 6.452 les persones que perdrien el seu lloc de treball . En els darrers temps, la suma dels grans ERO del sector financer ja eleva ales persones afectades.

