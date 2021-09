La justícia revoca el tractament d'ozonoteràpia per a un pacient crític de Covid

Altres notícies que et poden interessar

Canvi d'opinió. El jutjat contenciós 6 de Barcelona ha revocat aquest dijous el tractament ambper a un pacient crític dedesprés de constatar que aquesta teràpiasuficient per concloure que pot aportar beneficis per curar el pacient en qüestió. El cas va generar, perquè la jutge va autoritzar en un principi l'ús d'aquest tractament en contra de la decisió dels metges.En una resolució de nou pàgines, elcanvia de criteri després d'haver obtingut nova documentació. La jutge titular "discrepa respectuosament" de la decisió que va prendre la substituta i considera que manquen "els pressupostos necessaris" per accedir a la mesura cautelar.Després de rebre l'el 31 d'agost i el de lal'1 de setembre, conclou que "no hi ha evidència científica" suficient per autoritzar aquesta teràpia i per això demana que se segueixi elConsidera ara que no es pot modificar la decisió adoptada per l'hospital i sosté que ha de primar el procés assistencial legalment previst i ofert als pacients per davant del "desig particular dels familiars d'aplicar una teràpia no autoritzada, l'eficàcia de la qual no ha estat científicament avalada".El cas va transcendir la setmana passada i se sumava a un de similar del. En tots dos casos, els tribunals havien autoritzat tractaments amb ozonoteràpia. Finalment, en els dos casos els jutges han canviat el criteri i s'han alineat amb els metges per revocar l'ús d'aquest tipus de teràpia.

