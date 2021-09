Com estalviar comissions bancàries en les targetes de crèdit, segons l'OCU

Elscontinuen encarint lesde les targetes. L'última entitat a fer-ho ha estat CaixaBank, que aquest dimecres va informar els clients de Bankia que la seva targeta de dèbit passava de ser gratuïta a tenir despeses de manteniment de 36 euros anuals.Segons explica l'OCU en una informació d'El Mundo, la política actual dels bancs és encarir les despeses de manteniment de la targeta per als clients amb menys productes financers contractats. En el cas del programa Per ser tu de, per no tenir comissions cal domiciliar una nòmina superior a 700 euros, 30.000 euros en assegurances i fer almenys dues compres mensuals amb targeta de crèdit.Altres entitats bancàries cobren comissions de manteniment reduïdes, de 20 euros a l'any, per a clients que compleixin determinades condicions. En el cas del compte One del, se'n beneficien els clients que domiciliïn una nòmina, una pensió o una prestació d'atur d'almenys 600 euros, tinguin domiciliats almenys tres rebuts i utilitzin les targetes almenys sis cops al mes.Aquest banc i, que segueix una política similar, són els que han encarit més les comissions aquest any, segons el baròmetre de l'Associació d'Usuaris Financers. Santander les ha augmentat fins als 94 euros en els clients que no compleixen les condicions. Ibercaja cobra fins a 48 euros l'any iobliga a pagar 40 euros a l'any.Una altra solució per evitar comissions, en cas d'un client que no vulgui seguir totes les condicions, són les targetes de les banques online, sense despeses.Unes altres opcions són la targeta Revolut Card, que permet retirar efectiu de franc arreu del món, o Open Debit, d', la banca virtual del Santander.

