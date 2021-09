El govern espanyol menysté un acte de catalanofòbia gravat a la comissaria de Girona

El govern no dona credibilitat a una denúncia de vulneració de drets lingüístics que va enregistrar el passat febrer un veí de Banyoles a la comissaria de la. I no només la menysté sinó que acusa la víctima d'haver difós -de la mà de- un contingut "parcial" i d'haver obstaculitzat l'agent que l'atenia, així com d'amagar que en realitat sí que li va oferir l'atenció en català.En la gravació, se sent reiteradament el policia reclamant al denunciant que, contravenint així la llei que garanteix el dret a usar la seva llengua. "Háblame en castellano. Yo hablo este idioma, el de la bandera", clama en un moment l'agent, que en també l'insta a dirigir-se-li en castellà o a esperar durant. Posteriorment, però, li exigeix diversos cops que usi el castellà i que compleixi les ordres de la policia.L'afectat va enregistrar la conversa quan intentavai es dirigia exclusivament en català als agents presents. "Que yo no entiendo el catalán, que yo no he nacido aquí", li etziba l'agent, a qui Plataforma per la Llengua ha denunciat en nom del veí de Banyoles, ja que la llei fixa que hauria hagut de tenir dret a usar la seva llengua en tot el domini lingüístic en què és oficial. El diputat delva preguntar per escrit a principis de juny per aquesta qüestió i ara el govern espanyol li ha respost no només negant que obri una investigació o imposant una sanció al policia sinó capgirant els relats i acusant al denunciant.Segons la versió de la Moncloa, el policia el va "que tenia la possibilitat de ser atès en català a una altra de les taules disponibles, en concret a la taula número 6, i en cap moment se li va posar cap impediment per a la tramitació del DNI, ni per poder ser atès en llengua catalana", motiu pel qual "no es va produiramb ell". Segons la denúncia de l'afectat, en canvi, aquest va reclamar que l'atengués un altre agent que sí que entenia el català però el primer s'hi va negar i només li va oferir la possibilitat d'esperar dues hores al traductor.Quant a l'enregistrament fet públic, la resposta del govern espanyol assegura que "el seu contingut és parcial [...] i omet tant l'oferiment d'atenció en català que se li va fer des del primer moment com l'a la tasca policial, fet que va provocar que finalment fos proposat per a una sanció". La multa, per tant, pot recaure en el denunciant i, si bé la gravació està tallada, se sent clarament la demanda conforme aquest canviï al castellà per ser atès.Malgrat les diverses queixes en relació a la vulneració de drets lingüístics per part de cossos de seguretat de l'Estat, la Moncloa insisteix en la seva resposta que el dret a usar el català està garantit, "no existint". Segons afegeix, els agents de la Policia Nacional espanyola tenen "instruccions precises" per demanar col·laboració de companys si tenen dificultats per entendre o expressar-se en català, evitant demanar al ciutadà que usi el castellà com reiteradament s'escolta en l'enregistrament que va ocórrer.Igualment, el govern espanyol assegura que "a totes les oficines del DNI i expedició de passaports de Catalunya existeix sempre personal ambamb l'objectiu de tramitar aquests documents, així com per atendre sol·licituds relatives a informació sobre qualsevol altre tràmit administratiu". Aquesta resposta ha estat publicada recentment al Butlletí Oficial del Congrés.

Resposta sobre els drets lingüístics a la comissaria de Girona by naciodigital on Scribd

