El periodista Ramon Besa rebrà el 1r Premi d'Honor de la Premsa Comarcal

El periodistarebrà el 1r, atorgat per l'(ACPC). Besa rebrà el guardó el 19 de setembre al Gran Teatre del Liceu, durant l'acte de celebració dels 40 anys de l'entitat. En un comunicat, l'assegura que Besa és "un dels millors referents al país" en premsa comarcal.Nascut ael 1958, Besa va ser un dels fundadors d'i actualment és el redactor en cap d'esports del diari. A més, col·labora amb. Com a docent, dona classes de periodisme a lai col·labora amb la. Prèviament va treballar a l', on va ser cap d'esports fins al 1986.L'acte d'entrega del guardó estarà dirigit per l'actor i presentadori comptarà amb actuacions de Roger Mas i Maria Jacobs. Així mateix, donarà el tret de sortida d'una dotzena d'actes que es faran en motiu delde l'entitat. Així, a partir del setembre l'ACPC ha organitzat un concurs de fotografia o els guardons, destinats a estudiants d'ESO.

