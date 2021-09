Què passa amb la vacunació dels alumnes que arribaran a l'institut amb 11 anys?

Altres notícies que et poden interessar

Educació i Salut tenen com a objectiu que el curs escolar comenci amb el màxim nombre d'alumnes vacunats a partir de la secundària.fa dies que pot rebre el vaccí, i de moment ha tingut una bona rebuda ja que gairebé el 60% han rebut la primera dosi.En una entrevista a El món a RAC1, el conseller d'Educació,, ha aclarit que els alumnes que van néixer a finals d'any "s'hauran d'esperar" per rebre la vacuna, ja que no se'ls avançaran les dosis. "Ens trobarem fins a finals d'any que. És així", ha sentenciat.En la mateixa entrevista, Cambray ha confirmat quei que estan treballant per reubicar els estudiants afectats en altres centres. El conseller ha relatat que el titular els va comunicar de forma "unilateral" que tancava per "motius econòmics" a mitjans del mes de juliol. Segons Cambray, ja que les famílies ja havien realitzat tot el procés de preinscripció. En aquest sentit, ha avançat que estudiaran quines accions legals pot prendre el departament al respecte.Pel que fa al procés de reubicació, el conseller ha afirmat que aquesta tarda i demà al matí"Dimarts vinent 7 de setembre els adjudicarem les places perquè puguin formalitzar la matrícula", ha afegit. Així, en cas que els pares i mares ho demanin,a partir d'un increment d'oferta pública per tal que puguin accedir-hi, per exemple en alguns cursos de l'ESO. "Tots tindran plaça dins de la seva zona educativa", ha subratllat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor