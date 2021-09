El Govern estudia demanar la declaració de zona catastròfica per a l'àrea afectada pels aiguats

El president de la Generalitat,, s'ha desplaçat a les zones afectades per les, on s'ha reunit amb alcaldes dels municipis afectats, i ha manifestat l'agraïment dels cossos d'emergència per la seva feina, que ha evitat danys personals. "Ara és el moment de l'avaluació de danys", ha explicat, i ha afegit que es valora la declaracióde l'emergència de protecció civil (l'antiga declaració de zona catastròfica), que implicaria més ajudes per als afectats."Plou sobre mullat en un territori afectat de forma molt intensa en els darrers anys", ha lamentat, en referència a aiguats similars al Montsià fa tres anys. "Més enllà de les actuacions d'emergència, calen actuacions de caràcter estructural perquè hi hagi capacitat de resistir fenòmens com aquests", ha defensat.La consellera d'Acció Climàtica,, s'ha compromès que la Generalitat "arribarà allà on no arribin les assegurances" per pal·liar els danys causats pels forts aiguats que han afectat el Montsià i el Baix Ebre. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, Jordà ha afirmat que posaran els recursos necessaris després d'una avaluació de l'afectació, que encara tardarà dies a arribar i ha explicat que fenòmens com el d'ahir poden ser més freqüents pel canvi climàtic: "Hem d'estar preparats i això passa no solament per la conscienciació. Calen polítiques que canviïn el model actual, perquè la fallida ecosistèmica és flagrant."

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor