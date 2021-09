El TSJC manté tancat l'oci nocturn

La patronal no hi està d'acord

Les restriccions es mantenen

A les portes d'unes setmanes "crítiques"

El(TSJC) ha donat aire ali ha acceptat mantenir tancat, de manera cautelar, l'malgrat l'oposició de la patronal del sector. La sala contenciosa-administrativa -que aquest dijous ha avalat una setmana més les restriccions de laper contenir la pandèmia- considera que el tancament de bars musicals i discoteques ésper continuar controlant laque millora poc a poc a Catalunya. L'oci nocturn, un dels sectors més castigats per la, està tancat des de principis de juliol arran de l'esclat de contagis de laEn unade 19 pàgines, el tribunal retreu a la patronal que no aporti "sobre la realitat i entitat dels perjudicis que al·lega" per tal de suspendre o substituir les restriccions del Govern. Elssostenen que, a l'espera de veure què es resol en sentència, el tancament de l'oci nocturn continua sent necessari, i sosté que les restriccions nocturnes -juntament amb altres mesures i especialment gràcies a la vacunació- "sembla demostrada amb una". El TSJC afegeix també que si bé la pandèmia ha millorat prou per justificar l'aixecament del toc de queda, la situació encara no és la idònia per "justificar la suspensió d'altres restriccions".La sala també recorda a Fecasarm que el dret a la-limitat pel toc de queda- no es pot equiparar a les restriccions horàries en espais tancats de locals d'oci nocturn. En relació precisament amb l'accés a espais tancats, el tribunal també retreu a la patronal que no aporti proves per justificar-ne l'obertura ni tampoc que acreditin que les mesures proposades -control d'accés amb tests o passaport de vacunació- estiguin prou ben explicat, ni tampoc s'expliqui com es podran garantir drets com per exemple el dret a la intimitat. "El Tribunal no té poru fonament o suport per substituir les mesures de la resolució recorreguda", conclou. El TSJC va desestimar divendres reobrir de manera urgent l'oci nocturn després d'un recurs de la patronal, i va demanar a la Generalitat que presentés en un termini de dos dies hàbils els arguments per justificar aquesta restricció. El Govern les va presentar dimarts al migdia i va deixar clar que no era el moment de permetre que el sector tornés a l'activitat. Les dades de la pandèmia van millorant lentament des de fa setmanes, però la presència de lai la impossibilitat de controlar les distàncies i l'ús de la mascareta dins dels locals d'oci nocturn fa poc recomanable reobrir-lo. Lesdels tècnics de la Generalitat han convençut els jutges.Després d'un estiu marcat per lesi els, especialment des que va decaure el toc de queda, un dels arguments esgrimits per la patronal de l'oci nocturn és que, amb la reobertura, es reduirien les festes al carrer i es podrien seguir les mesures de protecció dins dels locals. No està clar, però, que a l'interior d'establiments com bars musicals o discoteques, de matinada, es puguin garantir mesures com lainterpersonal o l', ni tampoc unaadequada, i més ara que començarà a fer més fred. Per tot plegat, el TSJC ha considerat que els arguments de Fecasarm no són suficients per justificar la reobertura i ha optat per mantenir la restricció del Govern.La desescalada ràpida del juny -oci nocturn, grans festivals, viatges de finals de curs i la presència de la variant Delta- van provocar la cinquena onada. Ara el Govern recepta prudència i, a diferència que amb el toc de queda, ha comptat amb el TSJC, que considera que amb l'actual situació de la pandèmia encara és necessària una mesura d'aquestes característiques. Elses van buidant des de fa setmanes: hi ha un miler d'ingressats a planta i unes 350 persones a les UCI.ja se situa en xifres del juny i la velocitat de transmissió està per sota d'1, és a dir que la pandèmia no està en expansió.La(Fecasarm) ha lamentat la decisió que ha pres el TJSC. El secretari general de la patronal,ha assegurat que el sector acatarà la decisió, però que en cap cas la comparteix, i afegeix que aquesta continuarà afavorint la celebració "generalitzada" de botellots i festes il·legals a tot Catalunya. "Només quedarà l'oci nocturn descontrolat", comenta. La patronal reconeix que se sent "decebuda" i es planteja recórrer a la resolució a través d'un recurs de reposició.Segons Boadas, és "preocupant" que els mateixos criteris que s'han tingut en compte per aixecar ela Catalunya no puguin ser utilitzats per flexibilitzar l'oci nocturn. "Si es flexibilitzen les restriccions de drets fonamentals per una millora dels indicadors, aquesta millora també ha de beneficiar a les restriccions d'altres drets", ha subratllat.El TSJC també ha acordat aquest dijous prorrogar una setmana més laa un màxim dei també la limitació de l'aforament enal 70%. Continua vigent, també, l'ordre de tancar tota l'activitat a les 00.30h com a molt tard. El tribunal considera que aquestes mesures proposades per la Generalitat sónper continuar controlant la situació de la, que millora lentament a Catalunya, i per això accepta la petició de l'administració per mantenir-les a partir d'aquesta mitjanit i fins el dia 10 de setembre.Tot plegat, mentre la vacunació avança a menys velocitat de la que voldriaarran de les vacances. Un 77,6% dels majors de 16 anys ja tenen la pauta completa i un 81,7% han rebut una dosi de la vacuna. Les properes setmanes, com ha dit el conseller Josep Maria Argimon, seran "crítiques" . Per això, l'objectiu del Departament és administrar aquest setembrei poder arribar així alamb la pauta completa, que permetria un retorn segur a l'activitat laboral i escolar, i reduir el risc d'una sisena onada a la tardor.

