Els talibans tornen a posar en perill el patrimoni cultural d'Afganistan

Lesamb l'arribada del grup extremista al poder. Els talibans han pres eli no permeten el pas a ningú. El director de l'Institut d'Arqueologia de l'Afganistan,, explica l'horror que representa l'ocupació després de vint anys recuperant peces històriques.També lamenta no haver pogut arribar a temps tot i fer mesos que, davant la por als talibans, s'havia preparat unparlant amb institucions dels EUA i altres països perper preservar-ne unes altres. Ara lespeces que resten en el museu poden ser destruïdes.El país, gràcies a la seva ubicació estratègica en la Ruta de la Seda i els seus milers d'anys d'història, destaca per un. L'Afganistan representava, i encara ho fa, un gresol de cultures extens, gràcies principalment al comerç amb Europa i amb la resta d'Àsia, sobretot amb països com Pakistan o Índia. Com a conseqüència, es preservaven tresors que arribaven de diferents llocs del món, alguns dels quals encara s'exposen al Museu Nacional de l'Afganistan.El Museu de Kabul atresorava relíquies que formen part de la història asiàtica com ara. Gran part de les peces se'n van destruir per primer cop en 1993 quan els talibans van bombardejar i saquejar l'edifici amb la intenció d'esborrar el que és extern a la cultura islàmica.i objectes preislàmics del país, venent com a mètode de finançament nombroses peces a col·leccionistes estrangers, tot i prometre el contrari. Amb la caiguda del seu règim el mateix any, la UNESCO i altres organitzacions culturals van col·laborar en la rehabilitació del Museu Nacional d'Afganistan, dels seus edificis i les seves col·leccions. Així, a poc a poc el museu va anar recuperant el seu lloc en la societat afganesa fins a l'actualitat, on torna a estar en perill tot i la repercussió social i cultural que tindrà el fet.Les autoritats locals en conjunt amb organitzacions internacionals com la Unesco, han invertit gairebéper a conservar i cuidar el patrimoni mundial de Bamiyán, una ciutat afganesa on els talibans van destruir dues estàtues budistes de dos mil anys d'antiguitat que ocupaven un mur de pedra com a símbol de mil·lennis d'història de diferents cultures i pobles.

