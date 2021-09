El TSJC accepta prorrogar la limitació de les reunions a un màxim de 10 persones

Altres notícies que et poden interessar

El(TSJC) ha acordat aquest dijous prorrogar una setmana més la limitació de lesa un màxim dei també lade l'aforament enal 70%.El tribunal considera que aquestes mesures proposades per lasón necessàries per continuar controlant la situació de la, que millora lentament a Catalunya, i per això accepta la petició de l'administració per mantenir-les a partir d'aquesta mitjanit i fins el dia 9 de setembre.Lade la pandèmia manté la tendència a la baixa, amb 1.197 contagis detectats en les últimes 24 hores. Des de l'arribada del, han contret el virus 965.268 catalans. Mentrestant, la vacunació continua a mig gas, amb 46.532 vacunes administrades, en plena crida del conseller de Salut,, perquè es vacuni un milió de persones per garantir un retorn segur a l'activitat.Elha declarat 62 altes hospitalàries, i els ingressats baixen fins als 1.016. Pel que fa als pacients crítics, reben l'alta 18 persones: els ingressats a les UCI baixen fins als 351. Pel que fa a les defuncions, se'n lamenten 33 més: 23.443 persones han mort a Catalunya pel coronavirus des de l'inici de la pandèmia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor