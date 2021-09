Es destapa la conxorxa entre els organitzadors i Societat Civil Catalana en els Jocs Mediterranis

Cerimònia inaugural dels Jocs Mediterranis Foto: Adrià Costa

El, el dia de la cerimònia d'inauguració dels Jocs Mediterranis de Tarragona, eles va vestir de gala. Aproximadament un centenar de persones convocades pelsprotestaven des de laper l'arribada anunciada de. Aquests observaven sorpresos que no tan sols elsno els deixessin accedir a les proximitats del camp sinó que sí que tinguessin l'accés autoritzatAmb tot tipus de, mica en mica anaven circulant diverses persones, algunes d'elles de reconeguda militància endel Camp de Tarragona. Finalment, aquesta seria una petita demostració del que es veuria ja a l'interior del camp, amb unque va ser àmpliament criticat per tan sols produir-se uns mesos després delFinalment, el mitjà Porta Enrere ha pogut confirmar que en tota aquesta celebració política hi va haver la col·laboració indispensable del(COE), de(SCC) i del mateix govern municipal -llavors liderat pel PSC-, a través de laEn un moment en què sense pandèmia els aforaments per als equipaments esportius eren els màxims permesos,va destacar per l'escassa venda d'entrades i sembla que això també va succeir per la cerimònia d'inauguració, un dels actes més importants de qualsevol esdeveniment esportiu.El 17 de maig d'aquell 2018 es van posar a la venda a través deles entrades de l'acte, però el cas és que més de la meitat ja havien estat repartides entre espònsors i altres agents implicats en l'organització. Finalment, el periodista Rafa Marrasé ha pogut confirmar el que ja era evident el mateix dia 22 de juny i que el Govern de la Generalitat mateix va denunciar públicament : que s'havia organitzat una escenografia per demostrar que a Catalunya hi continuava havent un ampli i estès sentiment de pertinença a Espanya.A la ciutat, més que no pas aquest aspecte d'identitat nacional, el que es va destacar i va ser motiu de crítica va ser l'representatius del Camp de Tarragona o de la capital en la cerimònia. Si bé les colles castelleres van descartar la seva participació, tampoc no hi va haver cap altre element del Seguici ni altres entitats que poguessin aportar un toc folklòric a la cita esportiva.Així, doncs, Societat Civil Catalana va repartir entre els membres d'entitats pròximes a l'espanyolisme fins a 749 entrades des de l'entresòl de la Casa de Aragón, ubicada al carrer Pau del Protectorat. En total, es van gastar 29.690 euros per assegurar que la benvinguda al rei espanyol fos amable. Algunes d'elles es van adquirir abans del mateix 17 de maig, és a dir, en un torn que estava reservat als espònsors i institucions, mentre que la resta es van anar comprant en dies successius, fins al dia 21 de juny, en tot moment assumint un tracte preferencial concedit per l'organització.A banda deli de la, en l'operació hi podrien estar implicades empreses com, malgrat que davant les evidències documentals han preferit -en la línia de l'anterior responsable dels Jocs,, ara assessor del- no intervenir públicament sobre aquest afer.

