El govern espanyol atribueix les dades "magnífiques" a la seva gestió

L'es va reduir a Catalunya en 17.186 persones a l'agost, un mes en què tradicionalment acaba un gran nombre de contractes temporals vinculats a la temporada turística. La davallada és del 4,21% respecte al mes anterior, segons les dades comunicades aquest dijous pel Ministeri de Treball.Hi ha a hores d'ara 391.128 treballadors sense feina, un registre que se situa en nivells previs a la pandèmia i que arriba després de cinc mesos consecutius de davallades del nombre de persones sense feina. Respecte al mateix mes de l'any passat, es registra una reducció de 89.514 aturats, un 18,62%.La dada negativa ha estat la. El mercat laboral va perdre 50.027 treballadors a l'agost a Catalunya, una reducció de l'1,47% respecte al juliol. El nombre total d'afiliats se situa en 3.465.918 persones.A l'Estat, l'atur va reduir-se en 82.583 persones respecte al juliol (-2,4%) i la dada és la millor en un mes d'agost des que hi ha registres. Les dades no tenen en compte els treballadors afectats per unLa ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha afirmat que les de l'atur són unes "dades magnífiques" que demostren que l'Estat "està sortint de la situació econòmica derivada de la pandèmia" de forma "robusta". "Posa de manifest que aquest govern ha gestionat la crisi de forma diferent, ocupant-se de les persones i sense permetre que ningú es quedi enrere", ha dit en una entrevista a RNE.

