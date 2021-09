Torrent qualifica la taula de diàleg de «triomf polític»

Si no són innocents...

Per Lochimet el 2 de setembre de 2021 a les 10:21 1 0 ... Es que són babaus. Seuen en una taula per tancar boques, no per solucionar res. Per a Espanya no hi ha res a negociar ni dialogar, Espanya és una, i punt final. I pels polítics catalans, que mai han volgut l'independència, és l'oportunitat de fer-se perdonar per l'amo per atrevir-se a posar urnes, i de pas, a veure si cauen algunes almoïnes, o engrunes de la taula que portar-se a la boca. M'agradaria veure quantes vegades diuen "referendum pactat" en la reunió, segur que cap ni una, però és la pastanaga que ens volem vendre per allargar el no-res fina a la nausea. La lacra de Catalunya són la mediocritat de polítics que ha tingut, té i tindrà. La prova és aquest Torrent.

Estan guillats?

Per Bruni el 2 de setembre de 2021 a les 10:08 1 0 Sembla que el traïdor Torrent no hi és del tot, he?

tocar de peus al terra

Per Ferpinya el 2 de setembre de 2021 a les 10:02 0 0 aixo es independentisme (?) o republicanisme magic...Ho poden repetir mil i mil vegades. Però aquest relat (essencialment propagandista) no s’ajusta a la realitat dels fets.

Com que ell és de ERC...

Per Anonim 1234 el 2 de setembre de 2021 a les 09:33 0 0 ... encara que la taula de dialeg no serveixi per a res, com que és ERC que l'ha organitzat ell dirà que ha sigut un exit total i que s'ha aconseguit molt. Jo em segueixo guiant per la norma de que el partit que posa més histerics als espanyols és el partit que més ens pot acostar a la independencia (per aixó l'odien a mort), i desseguida se'ls hi nota quin és.