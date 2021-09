Protecció Civil no tenia "cap indici" de la intensitat de les pluges

Més dehan dormit fora de casa seva per les inundacions d'aquest dimecres al. En concret, a Alcanar 58 persones han estat allotjades a l'hotel Carlos III, 5 al Montecarlo i 14 al Pavelló Municipal, mentre que 6 persones han passat la nit a l'hotel Bonlloc d'Ulldecona.Less'han reobert al trànsit a quarts de vuit del matí, com també elentre Ulldecona i l'Aldea. Els Bombers de la Generalitat han rebut un total de 702 trucades per 519 incidències fins les 6 del matí. Endesa ha informat que s'han solucionat la majoria de les afectacions de la zona i que resten uns 200 abonats sense llum, sobretot d'Amposta, Sant Carles de la Ràpita i Ulldecona.En concret, elsegueix afectant 99 abonats d'Amposta, 47 de Sant Carles de la Ràpita, 39 d'Ulldecona, 31 d'Alcanar, 1 de l'Aldea mentre que s'ha restablert del tot el servei a Tortosa i Deltebre.Entre les 12 hores del dimecres i les 6 hores del dijous els Bombers de la Generalitat han rebut 702 trucades per 519 incidències a la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre. El 90,31% de les trucades han arribat del Montsià (634), i només d'Alcanar se n'han fet 475.A les 7.30 hores ha començat la primera reunió delamb conseller d'Interiori tots els organismes implicats per avaluar com ha anat la nit i actualitzar les actuacions i el dispositiu d'emergències a Montsià i Baix Ebre.Aquest dijous al matí se seguiran atenent les persones i es faran les tasques de neteja corresponents. Protecció Civil no té constància de persones desaparegudes ni serveis en curs per rescatar persones.Els indicadors meteorològics de Protecció Civil no van preveure amb temps les inundacions que es van acabar produint al Montsià i el Baix Ebre. El subdirector de Protecció Civil,, ha reconegut a Catalunya Ràdio que no tenien "cap indici" per emetre una prealerta que és el que s'acostuma a fer en aquests casos. Quan van constatar la intensitat de les pluges van activar l'alerta per evitar la mobilitat."La tempesta no ens va donar marge de maniobra, en mitja hora van ser 80 litres, és el temps que tens de reacció", ha exposat. Delgado ha explicat que davant la millora de la situació ja no es demana evitar laperò sí fer-ho amb "molta" per no dificultar els treballs en marxa."Les prediccions meteorològiques a vegades malauradament fallen, és el clima mediterrani i passen aquests fenòmens, que a més són molt locals", ha lamentat. "Tant de bo haguéssim pogut avançar-nos per poder fer l'alerta amb temps", ha conclòs.

