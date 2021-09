Piqué i Ibai es fan socis i creen un club d'eSports

COMUNICADO OFICIAL@IbaiLlanos y yo tenemos algo importante que contaros. pic.twitter.com/qlQJ8ILmHh — Gerard Piqué (@3gerardpique) September 1, 2021

La bona connexió entreencara està molt lluny d'acabar. Després de l'acord per retransmetre lai el debut deamb el PSG al canal dede l'streamer basc, ara els dos s'han fet socis i crearan junts un. En concret, s'han fet amb la plaça de l'equip Astralis Stormbringers, participant de la(LVP). La LVP és una de les màximes competicions d'esports online a tot l'Estat.Segons informen mitjans especialitzats en la competició de videojocs, el preu de la compra rondaria els. De fet, Ibai ha fet broma sobre que Piquéen referència a la rebaixa de la fitxa del central català amb el Barça arran dels problemes econòmics del club., diu Ibai mentre Piqué creu que "alguna cosa queda".Els dos han explicat la decisió en un vídeo penjat a les xarxes socials de cadascun. El segon capità del Barça ha explicat que li han pres la compra de la plaça amentre que l'streamer basc ha confessat que es compleixde la seva vida.Eli eldel club són per ara un misteri, tot i que els dos han anunciat la intenció de "fer partícips" a l'audiència de la decisió: "Així", han bromejat. L'objectiu és, com no podia ser d'altra manera, guanyar. "Tu ets del... estàs acostumat a guanyar", ha dit Ibai a Piqué, al que el defensa català li ha respost: "Tu ets del... també hi estàs acostumat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor