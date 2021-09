Acampada i vaga de fam de l'oci nocturn a Barcelona per reclamar la reobertura

Altres notícies que et poden interessar

Els empresaris dehan organitzat aquest dimecres una acampada a lade Barcelona per reclamar al Govern un calendari de reobertura. El sector vol tornar a obrir amb un, com a mínim, en l'horari habitual i amb l'activitat de discoteca de ball.El secretari general del Gremi de Discoteques,, ha demanat a l'executiu que deixi fer la feina als empresaris i els hi doni "eines" per fer-la bé. Una d'aquestes és el, que acredita que les persones han passat la malaltia, tenen la pauta de vacunació completa o disposen d'un test negatiu abans d'entrar al local. L'objectiu ési garantir així una reobertura "controlada" del sector.Alguns dels membres de l'acampada faran també unaper protestar contra el tancament dels locals de l'oci nocturn. El sector ha reclamati unadesprés d'un any i mig sense facturar. De fet, els ingressos del sector a Catalunya aquest any representen només un 3% de la facturació de 2019 en el mateix període.El president de la Generalitat,, va descartar dilluns la reobertura immediata de l'oci nocturn a Catalunya. Elva donar 48 hores al Govern per fixar posició sobre aquesta qüestió a demanda del sector, que va demanar mesures cautelaríssimes.Segons el president de l'executiu, la prioritat ésl'arrencada del curs escolar ique en anteriors onades, com va passar amb la reobertura del mes de juny, que va provocar una escalada de contagis i la posada en marxa de més restriccions.

