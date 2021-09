Un dispositiu amb més de 400 agents

Agents delsde l'Àrea Central de Crim Organitzat de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) juntament amb agents de lai amb la col·laboració d'i de les policies d', han detingut 107 persones en una operació contra una xarxa criminal internacional d'origen albanès dedicada al tràfic de marihuana.La investigació, tutelada pel, es va iniciar el juliol de 2020 quan es va descobrir una plantació de marihuana en desús en una nau a la demarcació de Reus. Això va comportar que aflorés l'existència d'una estructura criminal amb unaAquesta xarxa estava formada perentre d'altres que, prèvia comissió, ajudaven a l'organització a establir-se i els dotaven de la logística i la infraestructura necessàries per al cultiu de marihuana. Un cop realitzat el cultiu massiu la droga es distribuïa per diversos països d'Europa, entre els quals Alemanya, on el valor de la droga es multiplicava per cinc.L'activitat generada pels investigats va permetre la identificació de més dea les localitats de Reus, Tarragona, Amposta, Sabadell, Mollet, la Llagosta, Polinyà, l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Celrà, Vendrell, Olesa de Montserrat, Sant Sadurní d'Anoia, Selva del Camp, Constantí, Canyelles, Vila-rodona, Creixell, Santa Margarida i els Monjos, Montblanc, Sant Fruitós del Bages i Sant Feliu de Llobregat.A finals de l'any 2020 a Berlín es va neutralitzar un dels enviaments de marihuana. Aquesta organització pretenia camuflarenvasats al buit en un carregament de festucs a través d'una empresa britànica. En aquesta fase de la investigació es van detenir tres ciutadans albanesos i es van intervenirDesprés d'aquesta actuació els agents van començar les indagacions i es va aconseguir identificar els, concretament un clan familiar albanès amb residència a Alemanya i Espanya. També es va aconseguir localitzar un dels líders de la xarxa que, al costat d'altres familiars, dirigien una immensa xarxa dedicada al tràfic internacional de marihuana.El 13 de juliol es va dur a terme el dispositiu d'explotació de la investigació conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional amb la presència d'autoritats policials d'Alemanya i Albània i juntament amb analistes d'Europol especialitzats en la criminalitat organitzada albanesa. Es va produir un ampli desplegament d'uns. Posteriorment els agents van dur a terme nou entrades més.El balanç total de la investigació, amb més d'un any de durada, ascendeix a, a més d'interrompre'n d'altres en fase de muntatge. Els agents han intervingut una tona de marihuana processada en cabdells,, un revòlver detonador, una escopeta retallada, un inhibidor de freqüència i tres vehicles, dos dels quals d'alta gamma.Per al manteniment d'aquestes plantacions havien realitzat enganxalls il·legals per defraudar el consum del fluid elèctric, el que a més suposava un risc per a les propietats per l'alt risc d'incendi d'aquestes instal·lacions per la manca de les mesures de seguretat exigides. S'estima que el consum generat per les plantacions desmantellades ha provocat una

