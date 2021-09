Només sis comarques superen el 70% de població vacunada de Covid

Altres notícies que et poden interessar

Fins a un milió de catalans. Així ho indicat aquest dimecres el conseller de Salut, Josep Maria Argimon , qui ha cridat a fer-ho durant el setembre per encarar el curs amb més garanties. De fet, escassamentde les 42 totals han superat ja el 70% de població vacunada i Catalunya se situa pràcticament aen el procés d'immunització.En total, un 71,9% de catalans ha rebut com a mínim una dosi de la vacuna, mentre que un 67% ja té la pauta completa. Si es computa només la població de més de 15 anys, però, aquests percentatges creixen fins al 81,7% i el 77,9%, respectivament. En tot cas, la comarca més avançada en aquest procés és la, amb un 73,8% dels habitants amb la vacunació enllestida. Per darrere se situen el(71,8%), les(71,2%), la(70,9%), l'(70,8%) i el(70,2%), les altres que superen també el 70%.Per contra, les comarques amb nivells més baixos d'immunització són l'(61,4%), l'(62%), el(62,6%), la(62,7%), el(63,3%), la(63,4%) i el(63,5%). Els motius d'aquesta diferència poden ser diversos. Inicialment, el Departament de Salut va prioritzar avançar més ràpid a les zones de Ponent, atès que aquella regió havia patit més durant bona part de la pandèmia. Aquesta causa, però, s'ha desdibuixat darrerament, amb les facilitats per rebre'n les dosis a totes les franges d'edat i fins i totarreu del país.Aquest mateix dimecres, els responsables sanitaris del Govern ho han atribuït a un, temporada en què s'hauria prioritzat fer vacances. Però també per altres motius, com les dificultats per fer arribar les indicacions i recomanacions a determinats col·lectius. Per tot això, malgrat disposar de dosis i personal per administrar-les durant l'agost, el ritme de vacunacióde les més de 700.000 injectades en una setmana a principis de juliol a menys de 300.000, durant la segona meitat d'agost.Per revertir aquesta tendència, Salut ha anunciat diverses estratègies amb l'objectiu d'administrar dos milions de vacunes aquest mes i assolir el 80% de població immunitzada. Això faria disminuir elsposterior a les vacances. Així, en tres setmanes es faran prop d'a aquella gent que falta per vacunar i s'enviaran milers de missatges de text, però també s'actuarà de la mà d'atenció primària o amb accions més específiques, per exemple, per arribar a les persones sense llar.En tot cas, els objectius prioritaris són els-el ritme d'avenç en els de menor edat és més ràpid- i les-només el 47% ha iniciat el procés i el 32% l'ha finalitzat-. A nivell territorial, hi ha casos complexos i, per exemple, no han rebut ni la primera dosi més del 40% dels joves d'entre 20 i 29 anys de l'Alt Urgell i del Baix Empordà. Cal tenir en compte, en tot cas, que la cinquena onada ha impactat sobretot en les franges més joves, les quals han d'esperar ara preferiblement dos mesos des de llavors per rebre la vacuna.L'alentiment en el procés d'immunització ha provocat que Catalunya hagi passat en les darreres setmanes de situar-se en la mitjana estatal de vacunació a caure al segon lloc per la cua, només per davant de lesi molt lluny dels territoris capdavanters, especialment. L'estat espanyol precisament ha superat aquest dijous el 70% de població vacunada. El diferencial en les franges joves és especialment elevat, situant-se Catalunya a l'entorn de sis punts per sota del conjunt de l'Estat pel que fa a la població d'entre 20 i 39 anys que com a mínim ha iniciat la pauta.Malgrat tot, l'evolució de la pandèmia és positiu a Catalunya, on es va patir abans i de forma més virulenta la cinquena onada -i com sovint en les anteriors, és on es va iniciar el rebrot on s'apaivaga també abans-. Ara és un dels territoris de l'Estat amb, després que el nombre deal país hagi caigut dels 50.000 setmanals, a mitjans de juliol, fins als 6.495, entre 22 i 28 d'agost -última setmana amb dades consolidades.Igualment, els'ha reduït fins al 5,16% i elsestan reduint clarament la pressió, baixant aviat dels 1.000 ingressats per Covid -havien fregat els 2.300 fa un mes- i ara amb 369 a l'-fa tres setmanes n'eren quasi 600-. Tot i això, ela Catalunya és encara alt, de 153 punts, però vuit comarques ja se situen per sota dels 100 punts, especialment l'i l'(4 punts) i eli la(19 punts). Per contra, encara és molt alt el risc al(710 punts) i, en menor mesura, a la(298), el(292), l'(284) i(280).

