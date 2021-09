Els Mossos salven dues persones atrapades a l'AP-7 per les inundacions a l'Ebre

Elshan salvat dues persones i dos gossos que havien quedat atrapats en un vehicle a l'AP-7 en els forts aiguats que cauen aquest dimecres a les Terres de l'Ebre. Els agents han nedat fins al cotxe per poder treure els quatre passatgers que es trobaven dins del cotxe.El cos policial, per poder gestionar aquesta i altres operacions de rescat, no només ha activat els agents disponibles a les comarques deli del, sinó que també ha posat en marxa indicatius ded'altres comarques i de les unitats de Muntanya, Subsòl, Aquàtica, Marítima i Mitjans aeris per les intenses pluges.Els xàfecs descarreguen amb intensitat a lesdurant la tarda d'aquest dimecres. A Alcanar s'han recollit més de 200 litres/m2, uns 80 dels quals han estat recollits en tan sols 30 minuts. També hi ha una forta acumulació d'aigua a la carretera d'i a la de. Protecció Civil demana evitar circular pels trams inundats mentre que els Bombers ja han rebut 304 avisos fins a les 15 hores.

