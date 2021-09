Els «streamers» de Twitch fan vaga contra l'odi

A https://t.co/8x6WleVhy8 ens adherim al moviment #ADayOffTwitch. #twitch no ha de ser una xarxa on es fomenti l'odi i la toxicitat sinó que ha de sumar dia a dia i fomentar els creadors de contingut per la seva originalitat, qualitat i valors positius. pic.twitter.com/XQZs4sdZRr — Gaming.cat (@Gaming_catala) September 1, 2021

Si avui veus menys streamers ano és perquè s'hagin posat d'acord per prendre's un dia de vacances. Elsa la plataforma de directes han decidit unir forces per feri estar les 24 hores d'aquest 1 de setembreun sol minut de streaming. El motiu és laarran de les raids tòxiques que estan aflorant en les últimes setmanes a Twitch.I que és un? Aquest mecanisme establert a la plataforma implica que quan una persona finalitza el seu directe, potd'aquell moment a un altre canal. I feta la llei, feta la trampa. Alguns usuaris han aprofitat aquesta eina per enviara altres canals, enviant la seva audiència a proferir insults especialmentLa iniciativa, batejada a les xarxes socials com a, ha tingut especial suport als, ja que la pràctica també s'ha fet més popular en aquest país que no pas a la resta del món, però també s'hi ha unit la comunitat espanyola i catalana. De fet, els dos streamers més grans de l'Estat, el basci el català, han anunciat el seu suport a la iniciativa i aquest dimecres no faran streaming.Les quatre demandes que planteja la comunitat són l'obertura d'un debat amb els creadors que permeti activar mecanismes per; la implementació d', com que l'streamer pugui denegar una raid si considera que pot comportar odi; l'eliminació d'enllaçar més d'un compte de Twitch a un sol correu electrònic; i que la plataforma d'sigui més transparent en les accions que pren per protegir els creadors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor