La combinació més segura: haver passat la Covid i tenir una dosi de vacuna

El conseller de Salut,, ha explicat aquest dimecres que "segurament la combinació que més protegeix de la Covid és, perquè és quan s'aconsegueix una resposta immunitària més potent, i rebre després la dosi de reforç de la vacuna".De fet, en aquesta cinquena onada de la pandèmia no ha ingressat a les UCI dels hospitals catalans ningú amb aquestes característiques. Ara hi hamenors de 45 anys que han passat la malaltia i que ja, i des de Salut criden aquestes persones a passar pel punt de vacunació.Inicialment Salut marcava un termini de sis mesos entre el moment en què una persona passava la malaltia i rebia la vacuna. Des de l'agost, n'hi ha prou que passin. Aquests'aplicava perquè hi havia poques dosis i "no perquè estigués contraindicat", ha detallat el conseller.Argimon alertat que encarai ha assegurat que "ara és el moment" de fer-ho. L'objectiu per a aquest mes de setembre, ha destacat, és administrar dos milions de dosis per poder garantir un retorn segur a l'activitat laboral i escolar.En aquesta cinquena onada han acabat a l'hospital 2.600 menors de 40 anys i ara mateix hi ha 106 pacients a les UCI d'aquesta franja d'edat, que preocupa pel. Elés el de qui no dona "tota la importància que requereix la malaltia" perquè "ha tingut al voltant casos amb pocs símptomes".Cabezas ha advertit de com és d'errònia aquesta percepció perquè la Covid "en totes les edats pot tenir moltes complicacions" i derivar en un ingrés a l'UCI o "patir una Covid persistent ".En les pròximes setmanes Salut faràentre els menors de 45 anys sense protecció per convèncer-los de passar pel punt de vacunació. "Si vols fer una vida el més normal possible i no vols perdre dies de feina, per tenir la màxima llibertat possible, vacuna't", serà el missatge que se'ls transmetrà, tal com ha explicat la secretària de Salut Pública.

