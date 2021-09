Sánchez no té pressa amb la sedició: cinc conseqüències de la no-reforma del codi penal

Ni en té, ni cap ñordo en tindrà.....

Per Samurai el 5 de setembre de 2021

Spanyistán ES EL UNICO PAIS DEL MUNDO DONDE SE HA PEGADO Y ENCARCELADO A LA GENTE POR VOTAR. Contra las ansias independentistas de Catalunya todo vale y se ensañan con nuestra gente.... El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propuso volver a juzgar a Jordi Pujol y familia como organización criminal por enriquecerse durante décadas con actividades ilícitas, pero la mayor parte de los corruptos de la Monarquía, del Partido Podrido y de sus Socios-listos, de rositas como no podría ser de otra manera.... Asco y rabia infinita me dan esos jueces de la Injusticia Española, lameculos de fascistas y corruptos, adoradores del genocida Franco.... Esta gentuza ha inhabilitado a Torra por colgar una pancarta, mientras Rato y sus 34 consejeros han sido exonerados por la estafa de Bankia, Cristina Cifuentes declarada inocente por el caso "Master" o "Púnica", Francisco Camps sobreseído, "El Campechano" es peor que Pujol, Millet y Montull juntos, pero no irá a la cárcel y sus sucesores seguirán robando a saco con total impunidad, mientras el gobierno y esa judicatura franquista y fascista, miran hacia otro lado.... A la m. con los Borbones ladrones, la Injusticia española prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos, vergüenza de Europa y sus "valientes" esbirros aporreadores de viejecitas y gente indefensa, a los que condecoraron, subieron el sueldo y dieron vacaciones pagadas por su "heroico" comportamiento frente a las hordas independentistas armadas fuertemente con las temibles "papeletas" causando más de mil heridos de diversa consideración y otros tantos tras la SENTENCIA ABERRANTE del 14-10-2019 a nuestros PRESOS POLÍTICOS. Si me pegan, me divorcio...... CATALUNYA IS AN OPPRESSED NATION & IS NOT SPAIN !!*!!