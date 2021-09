El preu de la llum creix per quart dia consecutiu i esmicola un nou rècord

Setembre comença amb un nou rècord del. El preu del megavat per hora (MWh) al mercat majorista ha escalat aquesta primera jornada del mes fins als 132,47 euros, unregistrat per tercer dia consecutiu.En concret, l'augment supera en un 1,5% el de dimarts, i l'avui és un 13,5% més cara que dimecres de la setmana passada. Si la comparació es fa amb els preus del mateix dia de fa un any, l'increment es dispara fins al 188%.Sense deixar els nivells màxims en cap moment del dia,serà de les nou a les deu del vespre, quan costarà 139,95 euros el MWh. La franja més barata anirà de tres a quatre de la matinada, quan el MWh es pagarà a 114,74 euros.El mes d'agost ha estat el més car de la història, amb un preu mitjà de 106 euros. Va superar el mes de juliol, que ja havia assolit aquest rècord, amb 92,4 euros. La pujada sense fre de l'electricitat afecta deu milions de consumidors, els que s'acullen a la tarifa regulada.

