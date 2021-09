L'activista veïnal Custodia Moreno, pregonera de la Mercè 2021

Del 23 al 26 de setembre, Barcelona acollirà laL'alcaldessa, i el tinent d'alcaldia i de cultura,, han presentat aquest dimecres al matí en roda de premsa els primers detalls de la festa major de la ciutat. L'activista veïnalserà l'encarregada de donar l'inici als actes amb la lectura del pregó. Enguany, la festa manté les mateixes restriccions i característiques que l'edició passada.En aquesta línia, Colau ha explicat que la"serà molt similar a l'any passat" i ha reconegut que "no és la festa que voldríem". Tot i que ha reivindicat la feina de totes les persones que han organitzat una festa que, tot i les limitacions de la, considera que serà "meravellosa". L'alcaldessa ha reivindicat que la ciutat i els veïns "necessitem la Mercè per fer front a la situació d'emergència i alleugerir el nostre esperit". "És una mesura de cohesió, benestar social i salut", ha dit.L'activista veïnal, serà la pregonera de la. L'alcaldessa ha reivindicat la figura de Moreno com una persona que ha capitanejat la lluita veïnal a la ciutat i al barri del Carmel: "Representa la lluita dels barraquistes i dels qui han aixecat la Barcelona que avui estimem", ha expressat Colau. Pel que fa al cartell, l'autoria correspon a la il·lustradora parisencaLa programació de la Mercè 2021 està formada per més de, amb especial èmfasi a la cultura popular. Tots els actes seguiran les restriccions i mesures sanitàries marcades pel, amb aforament limitat iper a participar-hi. "Són les mateixes condicions de fa un any", ha indicat Jordi Martí. Les reserves per accedir a les activitats es podran fer a partir delEnguany, la Mercè homenatja la, amb una festa el divendres 24 de setembre al, entre Diputació i Rosselló, amb més de. Colau ha detallat que hi haurà una cavalcada al llarg del passeig que el públic podrà seguir de manera estàtica. L'alcaldessa considera que la cultura popular "és una activitat fonamental que genera capital cultural i social indispensable". Aquest acte subsisteix la diada castellera i els correfocs, que per segon any consecutiu, no formaran part de la programació de la festa major.La música és un dels al·licients que té més protagonisme en la festa. A través dels programes, hi ha més deprogramats, els quals es distribueixen en diferents espais de la ciutat. L'accés seguirà mesures de control, amb un aforament màxim deen els espais més grans, com l'. La festa compta amb més deacreditats i 500 activitats descentralitzades ende la ciutat. Els detalls de les activitats culturals i musicals es donaran "pròximament" en dues rodes de premsa, segons el regidor Martí.El, de la mateixa manera que l'any passat, serà descentralitzat en quatre punts distribuïts per la ciutat. L'espectacle també es podrà seguir a través de la retransmissió en directe amb la banda sonora per. Paral·lelament,emetrà una programació especial cada dia de la festa des d’on es podrà fer un seguiment del pregó, concerts, espectacles i actes de cultura popular tradicionals.

