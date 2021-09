La Conferència Nacional Antirepressiva es presenta com l'eina per bastir un front comú contra la repressió

Més d'una desena d'entitats catalanes, entre les quals, l', la Comissió de la Dignitat, la Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya o el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, han presentat aquest dimecres a la Model la, que es farà el proper 2 d'octubre a la. Vol servir com a eina per bastir "un" que pugui "consensuar estratègies de lluita" contra la repressió, que afecta des de fa anys l'independentisme i les lluites populars, i s'ha incrementat especialment arran de l'1-O. Segons els organitzadors, afecta més de 3.300 persones.La Conferència Nacional Antirepressiva també vol servir com a crida a "no acceptar renúncies" en un context de "confrontació", que no s'ha vist "alterat políticament malgrat es vulgui fer creure el contrari". A través d'un manifest, els organitzadors avisen que la repressió només s'acabarà quan se superi eli les instàncies que el sostenen, com la monarquia, l'Íbex-35 o l'aparell polític-judicial. "Hem d'estar preparats per una lluita que encara no ha acabat", diuen els organitzadors, que compten amb el suport de desenes de grups, entitats i plataformes d'arreu del país.El projecte vol donar veu a totes les experiències i "posar en comú encerts i errors per no desenfocar l'objectiu de laen un procés d'alliberament nacional" com el de Catalunya. Hi haurà diversos eixos de debat, que passaran per entendre la dimensió política de la repressió, entendre els mecanismes de repressió que utilitza l'Estat i l'impacte psicosocial que té en les persones que en són víctimes. També posar en comú les estratègies jurídiques utilitzades per fer front a la repressió i fer visible el paper de les famílies com a víctimes de la repressió, així com ressaltar "la importància d'una resposta organitzada" per fer-hi front.

