ho ha tornat a fer.ha fet encendre de nou el madridisme amb un tuit just després del tancament del mercat de fitxatges. Concretament, només va esperar set minuts per burlar-se del no fitxatge depel Reial Madrid.Després d'un estiu protagonitzat per l'interès del club blanc pel davanter francès,en el seu últim any de contracte. Molts mitjans madrilenys han estat donant per fet el fitxatge en les últimes setmanes, i Piqué tenia guardada la resposta.A les 00.07, el jugador català ha publicat-feta a les 4 de la tarda- del dia 27 d'agost en el qual ja es preguntavaen la seva primera temporada al Madrid. Piqué, en la seva faceta de trol, ha fet la seva aposta després de confirmar-se que no es produiria l'operació:, ha dit.

