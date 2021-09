Torra assegura que no hi haurà un referèndum pactat «ni el 2030 ni el 2080»

L'expresident de la Generalitatha afirmat aquest dimecres que "ni el 2030 ni el 2080, no hi haurà mai unamb l'Estat espanyol", preguntat per la proposta del presidentque Catalunya celebri una nova votació abans del 2030. Torra ha expressat la seva sorpresa pel fet que "baluards de l'establishment, com ara La Vanguardia o Foment del Treball, es desfacin en elogis" cap al Govern i ho ha qualificat de "mala notícia per als qui creiem en el procés d'independència".Torra ha assegurat que l'independentisme està "desorientat" i no sap "quin pla té el Govern" més enllà del que ha qualificat de "dos anys de treva", en referència al termini marcat per l'Executiu per esperar fruits del. "El Govern ha abandonat la via de la confrontació per centrar-se en la de la gestió", ha opinat.L'antecessor d'Aragonès s'ha mostrat escèptic sobre el desenvolupament de la taula de diàleg, que s'ha de reunir aquest mes. "Anirem a una taula on no es pot parlar d'independència, potser a la taula surt el tema deli ho converteixen en el gran tema de la reunió". ​A parer seu, era més realista que l'aposta per la taula de diàleg la via que defensava l'independentisme el 2015, en què es va prometre una declaració unilateral d'independència posterior a unes eleccions plebiscitàries.Segons Torra, l'únic sentit que té una taula de diàleg amb l'Estat és en un context de "trencament" per tal de "minimitzar riscos". I tenint en compte el context actual, ha dit que "el mínim" és que el Govern vagi a la reunió posant sobre la taula què farà si la negociació no prospera, és a dir, concretant "l'embat democràtic".L'expresident ha revelat durant l'entrevista que si mentre era president de la Generalitat s'haguessin aprovat els pressupostos de l'Estat, ell hauria dimitit. D'aquesta manera, ha dit que el seu Govern s'hagués trencat en cas que ERC, soci de l'executiu, hagués permès l'aprovació dels pressupostos de Pedro Sánchez.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor