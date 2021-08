Eufòria per l'adeu dels peatges a les autopistes catalanes

Ja és. Des d'aquest dimecres bona part delsdesapareixen. Els usuaris que transiten perja no hauran de parar-se a pagar per poder seguir circulant. A les dotze de la nit decauen definitivament les concessions no renovades -tot i que les barreres s'han començat a aixecar al voltant de les vuit del vespre- i la ciutadania ha sortit a celebrar-ho.ha estat un dels llocs protagonistes del vespre. Un cop s'han aixecat les barreres, molts conductorshan passat pels carrils del que és el segon peatge més antic de Catalunya. Feia més de 50 anys que existia. Juntament amb l'aixecament de barreres, operadors de l'empresa han acabat d'instal·lar els senyals on s'indicava la velocitat màxima a què es podia passar per les cabines, deEl peatge de Martorell es va inaugurar el, després que desembre de 1971 entrés en funcionament el tram de l'AP-7 entre Molins de Rei i Martorell. Les llargues cues tant a l'inici com al final de períodes vacacionals i les diverses mobilitzacions que s'hi ha celebrat l'han convertit en un delsDurant els pròxims dies, la velocitat als diferents punts de control estarà limitada a 30 quilòmetres per hora, tal com indica la senyalització a la zona. La limitació estarà vigent fins que es completin les, que han de permetre habilitar el pas lliure de tots els carrils de l'autopista.Una altra de les mobilitzacions ha estat al peatge de. Els membres de l'entitathan organitzat una marxa lenta per celebrar la gratuïtat de la via. Una desena de turismes i camions han circulat lentament uns 800 metres entre Vila-seca i Salou amb pancartes reivindicatives.L'acció ha servit per rememorar la lluita de l'entitat durant els darrers anys, que ara es transforma en el moviment. L'objectiu de la plataforma serà evitar la implementació de qualsevol nou tipus de pagament, com podria ser el sistema de vinyeta. El portaveu de l'entitat,, ha assenyalat que aquestes vies s'han amortitzat abastament al llarg dels anys i que ara "passen a ser públiques".

