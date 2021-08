El 18 i 19 de desembre el PSC celebrarà un congrés extraordinari a Barcelona per rellevar Miquel Iceta per Salvador Illa del càrrec de primer secretari del partit. El mateix Illa ho ha anunciat aquesta tarda en la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiva dels socialistes.



Iceta ha renunciat al càrrec de primer secretari del PSC que ostenta des del 2014, després de precedir Pere Navarro. El gener de 202, va passar a formar part de l'executiu espanyol de Pedro Sánchez, primer com a ministre de Política Territorial, i ara, com a ministre de Cultura i Esport.

Així doncs, si la militància ho avala,, actual cap de l'oposició al Parlament de Catalunya, es convertirà en el nou primer secretari del PSC. Paral·lelament, el congrés també servirà per renovar la comissió executiva del partit.

