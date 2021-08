L'Estat acomiada els peatges a Catalunya: «Una imatge per a la història»

Puigneró diu que l'Estat hauria de demanar perdó per "l'espoli"

Els peatges dedesapareixeran aquest dimecres i el govern espanyol ho ha volgut celebrar. En un acte aquesta tarda, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,, ha afirmat que és un dia "molt esperat" i celebra que la imatge de cues als peatges "passarà a la història a partir de demà".Sánchez, però, recorda que l'eliminació de la barrera física no implica que els conductors deixin de pagar per circular:. El pagament es recuperarà, diu, amb un sistema que no serà assimilable al peatge tradicional i que encara s'ha de concretar., ha etzibat Sánchez. La ministra recorda que ja hi ha altres sistemes de tarifació per ús a Europa, com el sistema vinyeta -una tarifa plana per a vehicles- o el pòrtic -pagament per telepeatge-. Tot i que no s'ha posicionat sobre cap opció concreta, Sánchez sí que diu que el nou sistema seràLes concessions d'autopistes que són titularitat de l'Estat i que finalitzen aquest 31 d'agost són la de, entre Tarragona i La Jonquera, -entre Vila-seca i Alacant els peatges es van aixecar fa 20 mesos-, i la de, entre el Vendrell i Saragossa. En total sónd'autopistes. Els peatges que desapareixen estalviaran als conductorsanuals.Per part de la Generalitat, aquest dimarts també s'alliberen laal Maresme i la, entre Barcelona i Montmeló. En total, a Catalunya només quedaran quatre vies on encara caldrà pagar peatge: el túnel del Cadí, els túnels de Vallvidrera, laentre Sant Cugat i Manresa i laentre Castelldefels i El Vendrell.Precisament des de la Generalitat, el vicepresidentha assegurat que l'Estat hauria de demanar perdó perde 50 anys de peatges. "Avui no venim a donar gràcies a l'Estat", ha afirmat des del peatge de la Roca de l'AP-7. "Avui hem conegut de boca de la ministra la dimensió d'aquest espoli: 752 MEUR anuals", ha apuntat el vicepresident, que ha anunciat que demà dimecresen la inauguració de l'enllaç entre l'A-2 i l'AP-7.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor