Cent dies i una taula

Malament

Per Ferpinya el 1 de setembre de 2021 a les 08:26 0 0

El pla B s'ha de construir al CXR (un CXR mes ampli), en coordinacio...I si ERC no vol involucrar-se en aquest espai, no hi haura pla B. Tampoc Junts el pot construir sol, i en aquest cas sera la derrota del CXR (personalment penso que aixo equival a la derrota del moviment independentista, potser definitiva)...Em pregunto si tot aquesta gent ha aprofitat l'estiu per veure-se i treballar per corregir el rumb derrotista...I em temo que no...