Al Barça se li fa de nit i es queda a mitges en el tancament del mercat

El 31 d'agost sempre és un dia boig al món del futbol, però aquest any serà especialment recordat. Eltanca en aquesta data i elha seguit el guió de gran part dels equips europeus i també ha tingut un dia frenètic. En un intent de, el temps s'ha menjat l'operació i no s'ha pogut completar. Així, els blaugranes han. Repassem elsdel Barça en aquest mercat.Les notícies més rellevants del dia han vingut per les vendes. En un sol dia, el Barça ha anunciat el traspàs d' Ilaix Moriba al Leipzig i la incorporació d'al Tottenham. En el cas del futbolista de Guinea, marxa perd'euros fixos més 6 en variables i amb una reserva del 10% d'una futura venda. Per la part del brasiler, que només ha estat dos mesos al club, marxa perd'euros fixos quan se'l va comprar per 9.A més, durant l'estiu el Barça ha venutper 8 milions d'euros,per 15,per 5 iper 3,5, sumats a la cessió deper 6 milions i la deper 300.000 euros. Totes aquestes vendes, però, no van ser suficients per complir amb el topall salarial que ha obligat a deixar marxar Leo Messi i a haver de rebaixar les fitxes de la plantilla actual.De fet, aquesta ha estat la gran bomba del mercat. Després de vint temporades, eldel club ha hagut de marxar per la nefasta situació econòmica del club. Tot semblava tancat, però les traves de la Lliga per inscriure l'argentí sumades a la negativa de Joan Laporta de cedir al fons CVC de Javier Tebas ho van trencar tot. Messi, des de fa unes setmanes, ja vesteix la samarreta del. Un equip francès que, per cert, tampoc ha volgut vendrealFins i tot Gerard Piqué , i més recentment -aquest dimarts mateix- Jordi Alba i Sergio Busquets s'han hagut de rebaixar el sou perquè les noves incorporacions del Barça poguessin ser inscrites a la Lliga. Si tot va segons el previst,també s'abaixarà el sou en els pròxims dies.Pel que fa a les incorporacions el Barça ha tingut molts problemes. Principalment, perquè sense sortides no hi pot haver entrades. La impossibilitat de vendre jugadors com-amb salaris estratosfèrics- han impedit fer grans inversions en nous jugadors. Finalment, el Barça ha incorporat a cost zero Memphis Depay Eric Garcia , el Kun Agüero . El club ha lluitat fins a última hora per fitxar algun home d'atac -han sonat- però no ho ha aconseguit.Així doncs, els deencaren una temporada amb absències notòries, incorporacions escasses i la confiança dipositada en els joves., Eric Garcia o Memphis estan cridats a liderar una nova etapa al club blaugrana.

