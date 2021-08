Cuixart defuig del discurs «derrotista» sobre la salut del català

El president d'Òmnium Cultural,, s'ha distanciat del que considera un discurs "derrotista" i "apocalíptic" sobre la salut del català. En una trobada alamb el president, Cuixart ha defensat que "possiblement mai a la història dels Països Catalans hi havia hagut tanta gent preparada que podia parlar català amb tota normalitat", però ha admès que "a l'Estat espanyol i francès, hi ha centenars de lleis que impedeixen el desenvolupament de la llengua"."El català, per no tenir un estat propi que el defensi, està sistemàticament bandejat", ha lamentat el líder independentista. A la trobada, també hi ha assistit la vicepresidenta i presidenta d’Acció Cultural del País Valencià,i el secretari i tresorer i president d’Obra Cultural Balear,. Ambdues entitats formen part de la, que també presideix Cuixart i inclou Òmnium Cultural.Tots tres han emplaçat Aragonès a treballar per la reciprocitat de les emissions de, la televisió pública del País Valencià, amb el fi de reconstruir un espai comunicatiu per a 10 milions de catalanoparlants. La Federació ha celebrat que el president català mantingui trobades amb el president valencià,i la presidenta de les Illes,, i que tots tres tinguin una "predisposició per la normalització de la llengua catalana".

