El líder negacionista i antimascaretes de Texas, de 30 anys, ha mort perdesprés de passar un mes ingressat a l'hospital. Segons ha explicat el diari local Sant Angelo Standard-Times, Wallace va haver d'acudir a l'hospital després de tractar-se els primers símptomes de virus amb, pastilles dei unWallace era conegut alsper liderar el moviment antimascaretes i contrari a les mesures de prevenció contra laa l'estat nord-americà de Texas. Ell mateix va organitzar el 4 de juliol de l'any passat una manifestació a la ciutat de, al mateix estat de Texas, i on els participants portaven cartells contra l'ús de les mascaretes i contra el tancament de negocis per fer front a la pandèmia.Així mateix, els manifestants defensaven que no hi haviasobre el coronavirus, a més de criticar el tracte de la premsa sobre la pandèmia. A més, l'abril d'aquest any el mateix Wallace va escriure una carta alde Sant Angelo exigint que s'anul·lessin totes les mesures de prevenció contra la pandèmia a les aules.

