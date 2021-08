Busquets i Alba segueixen el camí de Piqué i també s'abaixen el sou

segueixen el camí de Piqué i també s'abaixen el sou davant la complicadíssima situació econòmica del Barça. El club ha anunciat aquest dimarts l'acord que permet inscriure l'últim dels fitxatges pendents, el del. A més, el Barça celebra que els acords permeten "ampliar el límit de fair play".En un comunicat emès a través de les xarxes socials, el club blaugrana explica que les accions de Busquets i Alba consisteixen en "dels seus contractes, que inclouen ladel sou d'aquesta temporada i elde pagaments per a la resta d'anys".Aquestes dues rebaixes del primer i el tercer capità respectivament se sumen a la del segon,, que fa unes setmanes ja es va rebaixar la fitxa per poder inscriure in extremis pel primer partit de la Lliga a. Piqué també va ampliar el seu contracte fins al 2025.Durant l'estiu el Barça ha venutper 8 milions d'euros,per 15,per 5 iper 3,5, sumats a la cessió deper 6 milions. Això no ha estat suficient per complir amb el topall salarial que ha obligat a deixar marxari a haver dede la plantilla actual.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor