Així pots estalviar en llum consultant el codi QR de la factura

En plena escalada sense aturador dels preus de la llum , que avui han assolit un, les factures que arriben a casa estan incorporant una novetat que no ha passat desapercebuda per a part dels abonats. Es tracta d'unque respon a la pregunta que ronda el cap de molts consumidors: si paguen massa pel consum elèctric que fan.Engegant l'aplicació del lector de QR i apropant la càmera del mòbil al codi es podrà obrir un enllaç que redirigeix alde la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que recull les ofertes disponibles i les tarifes més econòmiques de les companyies, adaptades al consum de cada usuari.La finalitat d'aquest comparador és que els consumidors puguin saber. "L'objectiu de la CNMC és facilitar al petit consumidor l'accés a aquesta informació, en un moment en què existeixen fins a sis períodes de consum", assegura l'organisme, en referència a les franges horàries actuals, amb hores vall -barates-, planes -de preu mitjà- i punta -les més cares.El comparador també informa dels possibles excessos de consum que es detectin i els serveis addicionals que inclou la factura. Fins i tot s'inclou el que costarien lesen vigor. Si la factura arriba per correu electrònic en lloc d'en paper, les elèctriques estan obligades a incloure enllaços en el rebut digital.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor