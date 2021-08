Els visitants de les residències ja no s'hauran de fer un test abans

Altres notícies que et poden interessar

El fort retrocés de la Covid a Catalunya permet flexibilitzar algunes de les mesures a lesde persones grans. El nombreper visitar un usuari passa de dos a, mantenint sempre la mascareta quirúrgica col·locada i respectant els aforaments dels espais.A més,a les persones que vagin a una residència a visitar o a recollir a un familiar, "per la menor incidència de Covid-19 en la comunitat", segons han informat els departaments de Drets Socials i Salut en un comunicat aquest dimecres.Es mantenen els passejos i les sortides, tant les curtes de menys de tres dies, com les més llargues i les sortides de vacances en família (que en tots els casos es recomana que es realitzin amb una mateixa bombolla de convivència familiar).no caldrà fer-seDesprés d’una sortida del centre, quan aquesta hagi estat inferior a les tres setmanes, sí que caldrà fer una vigilància exhaustiva de símptomes durant 14 dies. En el retorn de sortides superiors a tres setmanes, en usuaris no vacunats caldrà fer una PCR, així com una quarantena en zona groga durant els 14 dies posteriors al retorn.En cas d'confirmada per PCR els tres mesos anteriors o que estan correctament vacunats, es farà únicament vigilància de símptomes durant 14 dies, i estaran exempts de fer la PCR i la quarantena.El pla d'intensificació de mesures de control en l’entorn residencial està en vigor des del 19 de juliol, coincidint amb el progressiu augment de circulació de la variant Delta (més transmissible).

