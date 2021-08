L'executiu espanyol dona llum verda a la nova llei d'universitats

Menys temporalitat en la contractació

El govern espanyol ha donat llum verd a la nova llei d’universitats, que modificarà la, vigent des del 2001. El ministre d'Universitats,, ha explicat en la roda de premsa posterior alque la proposta legislativa posa les bases "per acabar amb la precarietat del professorat". L'aprovació de la norma aquest dimarts, és el primer pas del tràmit per la seva aprovació.La nova llei forma part de laque vol realitzar la Moncloa en els pròxims anys i de manera "gradual". La reforma del sistema universitari gira entorn quatre objectius principals, segons Castells, vol promoure l’accés a l’educació superior, adequar l’ordenació dels ensenyaments universitaris, garantir la bona governança de les institucions universitàries i fomentar la investigació, transparència i la mobilitat del personal docent i investigador.La lletra petita de la norma, incorpora canvis en el procés de selecció dels. En l'elecció del rector, la norma estableix dos procediments. El primer, que ja el contemplava la LOU, consisteix en l'elecció directa per sufragi universal ponderat per tots els membres de la comunitat universitària. El segon, estableix l'elecció mitjançant un òrgan específic.Aquest, l'ha de determinar la universitat a través dels seus estatuts, i ha d'estar format per: un 50% de personal docent i investigador, un 10% d'estudiants, un altre 10% de personal tècnic, de gestió, d'administració i serveis, i el 30% restant, persones externes a la universitat "amb reconegut prestigi". Per últim, fa caure el requisit de serper accedir a l'elecció.Amb l'objectiu d'acabar amb la "situació estructural de precarietat" a les universitats, la llei estableix tres nivells de progressió a la carrera acadèmia (incorporació, consolidació i promoció). De la mateixa manera, es redueix la temporalitat en la contractació del personal docent i investigador, passant delen la LOU, alen la nova norma, i s'augmenta delalel percentatge mínim de professorat funcionari que han de tenir les universitats públiques.

