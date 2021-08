El govern espanyol afegeix incertesa a la presència de Sánchez a la taula de diàleg

La portaveu del govern espanyol,, no ha volgut concretar siparticiparà en el retrobament de laaquest setembre a Barcelona. En la roda de premsa posterior al, la ministra ha replicat la proposta del president de la Generalitat,, de celebrar un referèndum d'autodeterminació abans del 2030: "Clarament no és el camí del retrobament", ha sentenciat Rodríguez.Sobre la taula de diàleg, hi ha poques concrecions. Segons la portaveu del govern espanyol, encara cal determinar el dia, l'agenda i els agents que assistiran a la trobada. Rodríguez ha defensat que la part espanyola manté el compromís, l'aposta pel diàleg i la voluntat de retrobament. Alhora, ha tancat la porta -novament- a la possibilitat de celebrar un: "No és la fórmula amb la qual volem transitar amb Catalunya", ha subratllat la ministra.preveu celebrar la trobada durant "la tercera setmana de setembre" i manté la incògnita sobre la presència de Sánchez, en resposta a preguntes dels periodistes, la portaveu ha recordat que el president espanyol va assistir en la primera trobada i que mantenen el "mateix compromís de diàleg" amb la part catalana."no contempla" l'absència del dirigent espanyol a la mesa. La part catalana situa la data de la trobada en la setmana del 13 de setembre, possiblement entre dijous 16 o divendres 17. La portaveu del Govern,, ha explicat que hi assistiran "representants de l'executiu" i que hi traslladaran dos objectius "irrenunciables", l'i l'

