La Moncloa aparca la reforma de la sedició

No hi haurà, almenys aquest any. Elha descartat abordar abans d'acabar el 2021 la modificació del, segons es desprèn del pla normatiu. La reforma d'aquesta llei, i concretament dels delictes deper adequar-los a la legislació europea, és un dels compromisos deli es va presentar ja fa uns mesos com una de les vies per facilitar l'excarceració dels-ara en llibertat gràcies als indults- i també de cara a aconseguir l'extradició dels. La reforma s'havia de fer abans d'acabar l'any 2020, però un any més queda aparcada per prioritzar, diu la Moncloa, l'La reforma de la sedició ha estat una de les grans apostes dels, verbalitzada especialment per, que sosté que serviria per als presos -aquesta carpeta ja ha estat resolta- i també per facilitar una sortida per ai la resta de dirigents independentistes exiliats. Alhora, serviria també per adequar el codi penal espanyol als estàndards europeus. La lluita a l'exili ha evidenciat que són diversos els països que no entenen el delicte de sedició d'Espanya. Al juny, eltambé va demanar a Espanya modificar aquest tipus delictiu i cessar en la repressió de l'independentisme.El, però, no té pressa i ajorna el debat fins l'any vinent. Fa uns mesos va transcendir que el govern espanyol tenia la intenció deassociades al delicte o incloure-hi el requisit de violència, però res d'això no s'ha concretat. El moviment, de fet, es va interpretar com un argument més per justificar els indults als presos polítics. El delicte de sedició -juntament al de malversació- va ser el que va servir per condemnar els líders de l'1-O en la sentència del procés que va dictar l'octubre de 2019 el Tribunal Suprem. Fa temps que la Moncloa diu que abordarà la reforma del codi penal però cap dels calendaris s'ha complert.L'argument ara és que es vol prioritzar l'agenda social en aquest últim trimestre de l'any. Es vol derogar ladel PP i resoldre la qüestió de l', que evidencia les discrepàncies entre PSOE i Podem pel que fa a la regulació del preu del lloguer. En els últims dies els increments deltambé han estat sobre la taula de l'executiu.

