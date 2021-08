Primer trasplantament de pulmons d'un infant en aturada cardíaca controlada al Vall d'Hebron

Per primera vegada a l'Estat, l'equip de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar deen aturada cardíaca controlada (asistòlia controlada) a un nadó per. L’infant receptor és el Lleïr, ara té dos anys i és de Berga. Estava a la llista d’espera per al trasplantament dels dos pulmons.L’asistòlia controlada es realitza en pacients sense esperança de vida que estan a l’espera que se’ls retiri el suport vital. En aquesta situació els òrgans estan millor preservats que en el cas de mort encefàlica o altres tipus d’asistòlia com la no controlada, quan la parada cardiorespiratòria té lloc fora d’un centre hospitalari després de no superar l’aplicació de maniobres de reanimació cardiopulmonar. ", descriu la, del Servei de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar de Vall d’Hebron.La tècnica que s'empra per a l'extracció és la mateixa que en pacients adults, tot i que en pacients pediàtrics és un. La principal raó és que l'estructura i els teixits dels pulmons d'un nadó no són iguals als d'una persona adulta. Tampoc la resistència a la isquèmia, fase que passa entre el moment en què s'interromp la circulació de l'òrgan fins que es restitueix novament en el cos del receptor, cosa que complica el procediment.", explica la, del Servei de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar de Vall d'Hebron. ", afegeix la Dra. Laura Romero.Pel que fa a l'extracció,especifica la Dra. Irene Bello. En aquest cas, un cop es van extreure els pulmons del nadó i es va comprovar que l'òrgan era viable per dur a terme el trasplantament, es van traslladar a Vall d'Hebron, on el receptor esperava al quiròfan. En la intervenció va participar un equip multidisciplinari format per professionals de cirurgia toràcica, cirurgia cardíaca pediàtrica, anestesiologia, l’equip de l’UCI pediàtrica que va possibilitar el suport amb oxigenació extracorpòria al quiròfan, infermeria d’anestesiologia, coordinadora d’infermeria de trasplantament, infermeria perfusionista, infermeria quirúrgica, auxiliars i zeladores i zeladors.La Dra. Laura Romero, que va ser la cirurgiana que va realitzar el trasplantament, juntament amb la, del Servei de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar, va destacar que ""Més complexa va ser la segona intervenció del procés, és a dir, el trasplantament, perquèamb la col·laboració de l’equip de cirurgia cardíaca pediàtrica", detalla la Dra. Laura Romero. El pacient patia una hipoplàsia i estenosi de venes pulmonars, que és una cardiopatia congènita que cursa amb hipertensió pulmonar i acaba requerint un trasplantament pulmonar.Per la seva part,, infermera gestora de casos de trasplantaments, explica que "abans del trasplantament treballem amb la família o persones cuidadores com serà tot el procés: l’accés a la llista d’espera, la intervenció, l’estada a l’UCI i l’hospitalització.en relació amb el tractament, la dieta i l’activitat física aconsellats per tenir total autonomia un cop rebin l’alta".El, referent en trasplantament pulmonar pediàtric de la Unitat de Pneumologia Pediàtrica i Fibrosi Quística, afegeix que "fem seguiment del o de la pacient per. A més, treballem de forma coordinada amb altres especialitats fonamentals per a la bona evolució del o de la pacient".. No obstant això, hi ha nens i nenes que estan en llista d'espera i els donants són molt escassos. Per això és important poder ampliar les opcions de donants a través, per exemple, d'aquest procediment d’asistòlia controlada", afirma, cap del Servei de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor