Un jove es tatua el codi QR del seu certificat Covid

Diversos països de la Unió Europea exigeixen els seus ciutadans fer ús delper accedir a bars, restaurants, botigues i altres establiments públics. És el cas, on. Així, sempre el portarà a sobre.Tatuar-se un codi QR és unper al professional que l'ha de plasmar sobre la pell. Aquest tipus de codi sóni el mínim detall erroni pot fer que sigui invàlid. En el cas dels tatuatges, fixes per sempre, requereix una precisió extrema. PeròEll mateix n'ha penjat una publicació a Instagram que mostra que"El tatuatge del green pass ha funcionat, semblava una broma". Així, Pellerone considera que plasmar aquest QR sobre la pell del jove "ha estat, un moment que romandrà indeleble per sempre, tant per a mi com per a ell. Gràcies a tots".

